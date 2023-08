Ajaccio : La langouste toujours à la fête le 15 août malgré l’inflation

Au Bilbocq, restaurant emblématique de la cité impériale ouvert il y a 35 ans et dont la réputation n’est plus à faire, on affiche complet. En cette soirée du 15 août, les Ajacciens seront nombreux à venir déguster les célèbres pâtes à la langouste de Jean-Jean Vero. Et ce, malgré l’inflation galopante : "C’est un repas de fête, l’équivalent du cabri à Noël. Même si le produit est légèrement plus cher, les Corses vont faire l’effort de poursuivre la tradition. Et nous, de maintenir notre plat de référence à un prix abordable", explique son fils Anthony.



Mais comment la langouste, ce crustacé de luxe, a-t-elle trouvé sa place dans les festivités du 15 août ?

Selon Noël Comelli, propriétaire de l'Auberge Ajaccienne dans la rue Bonaparte, la langouste n'était pas toujours un mets d'exception. Il rappelle que son père, pêcheur à Lava, échangeait autrefois des langoustes contre des tomates après la guerre. C'est dans les années des Trente Glorieuses, avec l'afflux de touristes fortunés, que la langouste est devenue un choix prisé, et ce, de plus en plus par les Corses. Les colons d'Afrique du Nord installés sur l'île dans les années 60 ont également contribué à la popularité grandissante de ce mets de luxe.



Cependant, la période d'abondance semble être chose du passé. Sur le port d'Ajaccio, Marc Colantonio, pêcheur expérimenté de près de trente ans, s'inquiète de la diminution inquiétante du nombre de langoustes : "En 25 ans, le nombre de langoustes a baissé de 60%. Les techniques de pêche ont changé. Le filet a remplacé la nasse, ce qui a provoqué une surexploitation de la ressource."



Un autre problème préoccupant est la capture de langoustes de plus en plus petites, incapables de mûrir correctement. Ioan Triboi, pêcheur ajaccien, met en lumière un phénomène qu'ils appellent les "filets fantômes" : "Le matériel est de moins en moins cher. Si un pêcheur casse son filet, au lieu de le récupérer, il le laisse au fond de l'eau. La langouste finit piégée et meurt."



Ce constat est partagé par toute la profession, mais il ne suffit pas à ternir la célébration. La langouste demeurera à l'honneur en ce 15 août, malgré les défis environnementaux.