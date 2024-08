Ajaccio : La grande braderie promet des articles à prix cassés

C’est un rendez-vous incontournable qui clôt la saison estivale. À partir de ce jeudi 22 août et jusqu’au samedi 24 août, l’ensemble des commerçants du centre-ville d’Ajaccio mettront en vente leurs articles à des prix cassés. Des soldes XXL allants de - 50% jusqu’à - 70% sur des vêtements, des sacs, des chaussures, des bijoux et même de la literie. Marina Fondacci, présidente de la Fédération des Associations de Commerçants du Centre-ville d’Ajaccio, explique : « La grande braderie est un rendez-vous très attendu, à la fois par les commerçants, puisque cela leur permet de déstocker et de régénérer leurs trésoreries, mais aussi par la clientèle, puisque c’est l’occasion de faire des affaires exceptionnelles en s’offrant des pièces que l’on ne peut pas s’acheter durant l’année. Certains en profitent pour préparer la rentrée en bénéficiant de réductions attractives sur l’ancienne collection d’hiver. » Selon cette commerçante de la rue Fesch, la douzième édition de la grande braderie s’annonce particulièrement riche en termes de choix : « L’avant-saison a été mauvaise, avec une baisse globale de la fréquentation. Je pense donc qu’il y aura une forte proposition en matière d’articles. » prédit-elle en souriant.



À l’intérieur, mais aussi à l’extérieur des magasins, sur de larges portiques prévus à cet effet, les amateurs de shopping pourront ainsi découvrir des pièces phares « à des prix fracassés », céder à des coups de cœur et se faire plaisir sans compter en achetant des articles issus des collections estivales ou antérieures. « Les commerçants décident eux-mêmes des articles et des collections qu’ils souhaitent solder, mais généralement ils jouent le jeu à 100%. », précise Marina Fondacci. Les enseignes seront ainsi ouvertes de 9h30 à 19h, et jusqu’à minuit le vendredi, lors du traditionnel shopping de nuit. « Cet événement bénéficie à l’ensemble des commerces d’Ajaccio, puisqu’il génère une forte fréquentation. Les bars et les restaurants font eux aussi le plein, cela crée une dynamique globale dans les rues du centre-ville. » conclut Marina Fondacci.