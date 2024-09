Ajaccio : La ZAC du Finosello transformée après 30 millions d'euros de travaux

Devenu un quartier prioritaire dans le nouveau contrat de Ville, Bodiccione fait peau neuve depuis quatre ans, avec le lancement des travaux de la ZAC du Finosello, un ensemble résidentiel comprenant 496 logements répartis sur 29 bâtiments, ainsi que des commerces, des locaux associatifs et une école maternelle. Construite dans les années 1980, cette ZAC, qui était devenue vétuste, retrouve une nouvelle dynamique après ces travaux intensifs, réalisés pour améliorer le confort des habitants. Frédéric Lavergne, directeur général d’Erilia, explique : « Quand je suis venu il y a quelques années, j’avais été surpris de l’état technique de ce patrimoine. Dès la remontée dans l’avion, j’ai envisagé un plan de réhabilitation. C’est beaucoup d’investissement, mais nécessaire. Nous avons investi plus de 30 millions d’euros pour mener à bien ce projet, soit environ 60 000 euros par logement. Ces travaux étaient attendus depuis longtemps. Il reste encore quelques petits travaux à effectuer ici et là, mais l'essentiel est terminé. Tout le tissu économique corse a été sollicité pour ce chantier, ce qui démontre notre attachement au patrimoine de l’île. »



Un financement de 30 millions d’euros, dont 3,2 millions de l’AUE

L'opération de réhabilitation, d’un montant total de plus de 30 millions d’euros, a été financée à hauteur de 3,2 millions d’euros dans le cadre de l’appel à projets « Rénovation des logements sociaux » de l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie de Corse (AUE), cofinancé par l’Union Européenne et la Collectivité de Corse. Gilles Simeoni, président de l’Exécutif de Corse, souligne : « Ce type d’opération est indispensable pour améliorer la qualité de vie de ceux qui vivent ici. C’est un enjeu prioritaire, mais elle s’inscrit également dans une stratégie globale, avec notamment la transition énergétique, essentielle en cette période de réchauffement climatique. Nous avons obtenu une enveloppe de 200 millions d’euros pour soutenir cette transition. Ces travaux permettront de réduire la consommation des ménages, c’est pourquoi ils sont si importants. »