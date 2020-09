Ajaccio. L’Espace Diamant rouvre ses portes avec une exposition d'Agnès Accorsi

A l'espace Diamant Agnès Accorsi présente, jusqu'au 29 septembre, des œuvres déjà exposées en Corse - notamment au FRAC en 2015 - en offrant aux visiteurs une vision de son monde éclaté "qu'elle n'a pas cessé d'interroger " comme l'a souligné dans son discours Simone Guerrini.

Avec cette nouvelle exposition on retrouve ses thèmes de prédilection : la femme, pivot central de son travail, et la violence que la plasticienne dénonce "tant elle est devenue banale et symptomatique de notre société malade."



A des œuvres bien connues du public on retrouve dans l'expo des créations plus récentes telles que les armes branches ou les sculptures en forme d ’ arme faites de morceau de bois. Un symbole dans le symbole comme l'a souligné Simone Guerrini qui son discours fait remarquer la s ubtilité du talent d'Agnès Accorsi, une artiste "qui a la capacité de ré interpréter ses œuvres en les adaptant à une nouvelle scénographie pour servir une nouvelle histoire et dévoiler une nouvelle intention."

Peintures, dessins, photographies, installations hybrides. Dans l'exposition intitulée « Tenues de combats » et inaugurée ce vendredi 11 septembre par l'adjointe à la culture de la ville d'Ajaccio, Simone Guerrini, on retrouve, une fois de plus, la créativité débordante de cette artiste insulaire capable de mêler les arts et d'explorer différentes formes d’expression pour raconter le monde qui l'entoure.