Ajaccio : L’Espace Diamant promet une saison culturelle particulièrement riche

Une programmation pour tous

Ainsi, 32 spectacles seront proposés cette année. Concernant le théâtre, l’Empire accueillera de grandes productions françaises, avec des comédiens de renom comme Stéphane De Groodt ou Stéphane Freiss. Côté musique, il y en aura pour tous les goûts : les amateurs de chants corses pourront profiter du groupe Zamballarana et d’un hommage à Petru Guelfucci, tandis que les férus de jazz apprécieront la chanteuse américaine Stacey Kent. La danse sera également à l’honneur, avec la participation de la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot dans « For Gods Only », un spectacle créé par Olivier Dubois, l’un des chorégraphes les plus reconnus au monde.

public du sensible. Nous échangeons avec les artistes, le public et nos partenaires pour proposer des émotions fortes, car nous en avons tellement besoin. »

« La saison culturelle est ouverte. » Ce mardi 17 septembre, Simone Guerrini, adjointe à la culture de la ville d’Ajaccio, a pris la parole pour inaugurer le programme artistique de l’Espace Diamant. « C’est un temps fort de l’année, où l’art, la créativité et l’engagement se rencontrent pour enrichir nos vies et celles de notre communauté. Notre saison s’annonce particulièrement riche et diversifiée avec une programmation qui saura séduire, je l’espère, tous les publics. La culture est bien plus qu’un simple divertissement, c’est un langage universel, elle est le ciment de notre société, un lien puissant qui nous unit, un espace de liberté et de dialogue. Qu’il s’agisse de musique, de théâtre, de cinéma, de danse, de conférences ou d’arts visuels, chaque discipline est un véritable moteur d’innovation capable de nous offrir de nouvelles perspectives. Nous avons choisi de mettre à l’honneur la diversité des genres, des esthétiques, des cultures et des talents. Chaque représentation sera l’occasion de créer de l’émotion, de la magie et du lien », a-t-elle déclaré aux côtés d’Alexandre Farina, premier adjoint. Ce dernier a ajouté : « C’est une volonté politique de mettre la culture au cœur de notre mandature pour proposer un futur meilleur aux prochaines générations. »Le jeune public ne sera pas oublié, avec un spectacle de marionnettes où les enfants verront leur livre préféré prendre vie sous leurs yeux. Quatre soirées seront consacrées au théâtre amateur avec la manifestation Crià In Libertà, qui aura lieu la semaine prochaine. Sept spectacles seront joués en langue corse. Outre des artistes confirmés, de jeunes talents prometteurs seront également mis en avant, comme Camille Pozzo di Borgo, dessinatrice ajaccienne diplômée de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Ses gravures seront exposées à la Citadelle du 18 septembre au 18 octobre. Les spectacles se dérouleront dans divers lieux. Au-delà de l’Espace Diamant et de la grande scène de l’Empire, où seront projetés 16 spectacles, d'autres sites seront investis, tels que les écoles, les murs de la ville, les bibliothèques, la citadelle et même les quartiers des Milelli.Marie-Luce Paccioni, chef de service à la programmation, et Jean-Joseph Renucci, chargé de mission arts plastiques, ont conclu sous les applaudissements : « Nous sommes le service