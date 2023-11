Ajaccio : Franc succès pour la piétonnisation de la vieille ville

Cinq rues de la cité génoise ont été piétonnisées durant l'été 2023, et ce pour la première fois. Les rues du Roi de Rome, Bonaparte, Zecavo-Maire, Pozzo-di-Borgo et Notre-Dame pouvaient être empruntées à pied uniquement de la mi-juin à la mi-septembre.



Ce dispositif vise à rendre le cœur de la ville plus attractif et à mettre en valeur le patrimoine du quartier génois, mais également à encourager le développement des mobilités douces comme la marche, le vélo ou la trottinette.



Afin de faire le bilan de cette expérimentation, la ville d'Ajaccio et son maire Stéphane Sbraggia ont réalisé une enquête de satisfaction à destination des commerçants, riverains et usagers du centre historique.



" Nous avons demandé à nos concitoyens, via un formulaire de onze questions, leur retour d'expérience sur la piétonnisation de la ville génoise. Le but était de mesurer leur niveau de satisfaction" explique Alexandre Farina, premier adjoint au maire, délégué au dynamisme commercial et artisanal, ainsi qu'à la gestion du domaine public.



La Ville d'Ajaccio a pu recueillir 238 réponses et le bilan de ces trois mois de piétonnisation s'avère plutôt positif et montre une forte adhésion des Ajacciens envers ce dispositif.