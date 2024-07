Ajaccio : Des minis olympiades ont séduit les familles aux Cannes

Dans le cadre du dispositif « Quartiers d’été », le quartier des Cannes à Ajaccio s’est transformé en terrain de jeux olympiques pour une journée, offrant aux familles ajacciennes l'occasion de participer à leur manière à cette année olympique. La Coopérative d’Initiative Jeunes Entrepreneurs (CIJE) et CitésLab ont orchestré cette manifestation en partenariat avec diverses associations locales. « Nous avons réalisé cette journée en deux temps, » explique Nadia Souiou, chargée de mission à la CIJE. « Tout d’abord des jeux en intérieur à cause de la chaleur, avec par exemple des quizz et des blind tests sur la thématique des jeux olympiques. Nous avons pu profiter de la Maison de Quartier des Cannes, avec laquelle nous travaillons toute l’année. Nous avons ensuite occupé la place rénovée et aménagée ces dernières années. C'était à la fois l'occasion de créer une animation dans le quartier, mais aussi de faire découvrir ou redécouvrir ses infrastructures. »



Environ 80 personnes ont participé aux différentes épreuves tout au long de l’après-midi. Aux côtés de la CIJE, des prestataires comme la Falepa, l’association APF France handicap, ou encore The Height ont animé des ateliers.



Une année olympique

Aurélia Massei, adjointe au Maire déléguée à la jeunesse et aux associations, a salué cette initiative : « On ne peut que se féliciter de voir la structure qui organise s’associer à des acteurs associatifs et institutionnels engagés dans le domaine socio-éducatif, de la mixité des publics, ou encore de la création d’entreprise. »



Parmi les activités, les enfants ont pu essayer un parcours en fauteuil roulant proposé par l’APF, découvrant ainsi de manière ludique les défis quotidiens des personnes à mobilité réduite. Plus loin, l’association The Height a proposé des démonstrations de Parkour, avec les frères Palmas, spécialistes nationaux de la discipline, éblouissant les jeunes spectateurs par leurs acrobaties.



La journée s’est conclue par la traditionnelle remise des médailles, en présence de Xavier Czerwinski, secrétaire général à la préfecture et sous-préfet de l'arrondissement d'Ajaccio. « Ce rendez-vous des Quartiers d’été a lieu chaque année sur tout le territoire, mais cette année, il était important de célébrer les Jeux Olympiques. Le sport est une grande cause nationale. Et bien que les Jeux se déroulent à Paris, il était essentiel que tout le monde puisse participer à la fête. Aujourd’hui, il y a beaucoup de familles et de participants, c’est l’esprit de cohésion et de solidarité que l’on recherche. »



Cette journée olympique a non seulement célébré le sport, mais a également renforcé les liens communautaires, montrant une fois de plus l’importance des initiatives locales pour la cohésion sociale.