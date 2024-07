Ajaccio : De nouveaux noms pour 52 rues des Sanguinaires

D'autres quartiers suivront dans les prochains mois, notamment Sainte Lucie, Pietralba, Les Cannes et Les Salines.

52 des 78 voies du quartier des Sanguinaires vont changer de nom. Le 18 juillet 2024, le conseil municipal d’Ajaccio a en effet validé le projet de dénomination des rues de ce secteur de la ville dans le cadre d'un plus vaste projet de refonte de l’adressage communal que la municipalité a initiée en juillet 2021 en partenariat avec La Poste. Ce secteur, qui s’étend de l’intersection du boulevard Madame Mère et du boulevard Albert 1er jusqu’à la Parata, est le premier des neuf découpant le territoire ajaccien à bénéficier de cette révision.

Pour les zones périphériques comme les Sanguinaires, une numérotation métrique a été adoptée. Dans ce système, les numéros des habitations correspondent à leur distance depuis le début de la rue. En revanche, le centre-ville conserve son système de numérotation classique. En outre, toutes les nouvelles dénominations seront traduites en corse, figurant sur les plaques de rue et intégrées à la Base Adresse Nationale (BAN).





La sélection des nouveaux noms de rues a fait l'objet d'une consultation citoyenne fin 2022, qui a recueilli 800 propositions de la part de 350 participants. La commission municipale a finalisé les choix en juin 2024. Parmi les nouveaux noms, on trouve des personnalités telles que François Léotard, ancien ministre, Michel Colonna, pédiatre, et Jean Bessière, membre de la Résistance. Le patrimoine local est également mis à l’honneur avec des références à la faune et la flore, comme la rue des Cystes et la rue des Girelles, ainsi que des éléments historiques tels que le chemin des Corailleurs et l’impasse de la Chapelle Arène.





Les nouvelles plaques seront installées à partir d’octobre. Les citoyens pourront consulter leurs nouvelles adresses en ligne via la BAN et demander un certificat d’adressage auprès des services municipaux. Les adresses seront également mises à jour sur le site service-public.fr, permettant aux habitants de procéder aux modifications nécessaires auprès des différents services administratifs et privés.