Ajaccio : Campo di Fiori, une résidence sociale pour aider les publics isolés à se reconstruire

C’est un lieu qui se veut être un refuge le temps de se reconstruire. À Mezzavia, derrière le stade du GFCA, le bailleur Adoma a inauguré ce vendredi sa première résidence sociale, Campo di Fiori. Sortis de terre il y a tout juste un an, les cinq petits bâtiments de quatre ou cinq étages qui composent la résidence sont venus remplacer l’ancien foyer de travailleurs migrants, qui ne correspondait plus aux normes actuelles. « On a démoli les bâtiments existants pour reconstruire des immeubles beaucoup plus adaptés aux besoins des populations. Avant nous étions sur un foyer où il y avait des unités de vie collectives, où les cuisines et les sanitaires étaient partagés », explique Elise Loliée, directrice interrégionale Méditerranée d’Adoma.



À la place, ont désormais pris place 201 logements T1 de 22m2, T1 bis et T2, tous meublés et autonomes, dont la redevance - qui comprend les charges - s’établie entre 495 et 630 euros par mois, mais dont le reste à payer peut tomber à une centaine d’euros une fois les aides sociales appliquées. Ces appartements sont en effet destinés à des personnes précaires et isolées, avec des histoires très différentes. « On a bien sûr accueilli le public qui vivait ici avant, et les logements sont donc pour l’instant essentiellement occupés par des travailleurs maghrébins retraités. Mais au fur et à mesure, nous accueillons aussi des jeunes actifs, des travailleurs pauvres, des demandeurs d’emploi, des couples, ou encore des familles monoparentales », indique la directrice interrégionale Méditerranée en insistant : « Adoma se veut un logement tremplin pour que les personnes qui vivent ici se reconstruisent et puissent accéder au parc immobilier classique ensuite ».