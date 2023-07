Ajaccio Beach Sports Festival : trois jours de jeu sur la place Miot

L'Ajaccio Beach Sports festival, organisé par le GFCA Beach Handball en collaboration avec la Ligue Corse de Volley-ball et Corsica FootVolley, bat son plein depuis ce jeudi et jusqu'au 9 juillet sur la place Miot.



Après un tournoi international de Beach Handball remporté par l'équipe brésilienne de Niteròi chez les femmes et chez les hommes, c'est maintenant au tour de la compétition nationale de Volley-Ball qui se déroule du 6 au 9 juillet, marquant ainsi le début de la saison estivale. L'objectif de cet événement est de promouvoir le Volley-Ball et le Beach Handball en les faisant découvrir à un public plus large, comme l'explique Marie-Ange Meli Buscia, présidente de la Ligue Corse de Volley-ball.



Au programme, une soirée d'ouverture le 6 juillet avec un jeu libre ouvert à tous les amateurs de volley-ball de 18h à minuit. Les 7, 8 et 9 juillet, un tournoi est organisé spécialement pour les jeunes de 11 à 16 ans de 16h à 19h. Ensuite, les tournois féminins et masculins auront lieu de 19h30 à 01h00 du matin, avec des équipes en format 3x3 et un niveau se rapprochant de la division nationale 3.



Des joueurs de l'équipe professionnelle du GFCA et d'anciens joueurs seront présents dans les équipes masculines. Des récompenses sont prévues pour les équipes participantes, avec une dotation de 600 euros pour les vainqueurs, 400 euros pour les finalistes, ainsi que des lots pour les autres équipes. Les spectateurs peuvent assister gratuitement aux matchs et profiter des animations organisées.



Une buvette est également disponible sur place pour se rafraîchir et se restaurer pendant les matchs. Après la compétition de Volley-Ball, le tournoi régional de Footy Volley se tiendra du 10 au 12 juillet pour clôturer en beauté le festival Ajaccio Beach Sports.