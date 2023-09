Ajaccio : Associ in festa, un rendez-vous incontournable pour célébrer le sport et la vie associative

Rendez-vous incontournable du mois de septembre qui permet chaque année au public de choisir de nouvelles activités pour la rentrée, Associ in Festa se déroulera cette année le dimanche 16 septembre sur la Place De Gaulle.

Pendant cette journée immersive, les visiteurs auront l'occasion de plonger dans un vaste éventail d'activités : animations, démonstrations, initiations, et stands d'information qui embrassent toutes les sphères d'activité imaginables. Que vous soyez passionné de sport, de culture, d'engagement social, humanitaire, environnemental, ou de santé, il y en aura pour tous les goûts.



Plus de 90 associations et clubs se rassembleront pour cet événement d'une importance capitale. Il leur permettra non seulement de s'adresser à un public varié et nombreux, mais aussi d'établir des relations avec d'autres structures présentes, créant ainsi des opportunités d'expansion du réseau associatif, quel que soit le domaine d'intervention.

Rendez-vous donc ce samedi 16 septembre 2023, de 10h à 18h30, sur la Place De Gaulle, pour une journée riche en découvertes, en rencontres, et en nouvelles activités à explorer