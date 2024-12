Ajaccio - À Axel Mondain (GFCA) le 8e city trail impérial, chargé d'émotions

La rédaction le Samedi 28 Décembre 2024 à 20:19

Plus de 1210 concurrents figurent au palmarès du 8e City trail impérial qui s'est couru en nocturne dans les rues d'Ajaccio ce samedi 28 décembre peu après que l'on ait porté en terre Pierre-Louis Giorgi, mortellement blessé lundi soir dans un établissement du centre. L'ambiance venant après la célébration de ses obsèques à la cathédrale où plusieurs centaines de personnes avaient tenu à lui rendre hommage, l'arrivée de plusieurs de ses amis portant un tee-shirt avec un simple, mais émouvant "on ne t'oubliera pas" ou bien les applaudissements, unanimes, de tous participants à l'épreuve n'étant pas véritablement à la fête à l'heure où les concurrents se sont élancés pour les 9,4 km de course.