Ajaccio : 25 000 visiteurs attendus pour la 5e édition du Salon du chocolat et des délices

Ajaccio s’apprête à accueillir la 5e édition du Salon du chocolat et des délices, qui ouvrira ses portes au Palais des congrès pour trois jours dédiés aux plaisirs sucrés. Organisé par Paul Pierinelli, cet événement espère attirer 25 000 visiteurs venus de toute la région pour célébrer le savoir-faire des artisans chocolatiers et pâtissiers.



Parmi les têtes d’affiche, le champion du monde de chocolatine, Sébastien Lagrue, proposera des démonstrations de viennoiseries tout au long du salon. Originaire de Rouen et actif depuis plus de 30 ans, il partage sa passion pour la boulangerie-pâtisserie à travers des ateliers et des formations aux quatre coins du monde. « Partager ce métier, c’est essentiel pour faire perdurer l’artisanat avec un grand A », déclare-t-il, invitant les visiteurs à déguster ses pains au chocolat chauds.



Yannick Maurie, champion du monde de sucre artistique 2017, sera également présent pour des démonstrations en direct. Expert du sucre artistique depuis plus de 20 ans, il créera des sculptures sucrées éphémères et spectaculaires pour le public. « Le sucre artistique est une passion que je continue de développer chaque jour », confie-t-il, ajoutant que ses démonstrations s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adultes.



Un programme varié pour petits et grands

Les visiteurs pourront aussi assister, trois fois par jour, à un défilé unique de robes en chocolat, réalisées par les maîtres chocolatiers du salon. De plus deux spectacles par jour de Stitch promettent d’émerveiller le public. Dans l’espace Choco Kids, les enfants profiteront d’animations adaptées : structures gonflables, ateliers maquillage, mascottes géantes et remise de diplômes de « petits chocolatiers ».



Pour l’occasion, 2 000 élèves des écoles ajacciennes et de la CAPA (Communauté d’agglomération du pays ajaccien) sont invités gratuitement au salon. Des ateliers d’initiation au chocolat, spécialement conçus pour eux, leur permettront de découvrir les secrets du métier tout en se régalant.



Un rendez-vous attendu dans la région

Avec 60 exposants attendus de toute la Corse et au-delà, le Salon du chocolat et des délices promet une 5e édition haute en saveurs. En clôture du salon, une tombola sera organisée, offrant de nombreux cadeaux. Le public pourra également repartir avec des photos souvenirs personnalisées dans un photobooth installé pour l’occasion.



Un événement festif qui s’impose peu à peu comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de chocolat et les familles. Paul Pierinelli et son équipe donnent d’ores et déjà rendez-vous aux visiteurs du vendredi 1er au dimanche 3 novembre, au Palais des congrès d’Ajaccio.





On écoute Paul Pierinelli