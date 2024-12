Ajaccio : ​l’aménagement de l’Avenue Noël Franchini crée des divergences au sein de la majorité municipale

Retiré lors de la dernière séance du conseil municipal à la demande de Basiliu Moretti, élu au sein de la majorité, le rapport sur le projet partenarial d’aménagement de l’avenue Noël Franchini est revenu à l’ordre du jour, ce lundi soir et a dévoilé au grand jour les divergences qui semblent exister depuis quelque temps sur ce dossier. Si en préambule de la séance, Stéphane Sbraggia, le Maire d’Ajaccio, avait tout d’abord souligné le fait que « les évènements climatiques de 2020 ont mis en avant les problèmes de cette avenue. Ces changements climatiques nous font revoir nos précautions surtout en ce qui concerne à la sécurité des personnes et des biens. Une déclaration d’intention a ainsi été signée entre le bloc local, les services de l’Etat et la Collectivité de Corse. Il faut associer ces différents acteurs à la gouvernance sur la base d’un diagnostic partagé ».



« On a préféré faire des travaux d’embellissement dans les quartiers bourgeois de la ville que de s’occuper de l’évacuation des eaux pluviales de Noël Franchini »

Des propos loin de convaincre Basiliu Moretti, sur le fond mais aussi la forme, lui qui avait fait retirer ces différents rapports, et adressé de nombreuses remarques : « J’ai eu la faiblesse de penser que ces rapports seraient modifiés en profondeur, vu la quantité de remarques, que j’avais faites à vos services. Force est de constater qu’il n’en a rien était. De par mon métier je suis un aménageur qui œuvre pour des installations de qualité, réalisées en concertation avec la population. Pour faire simple, je suis aux antipodes de ce qui est présenté. La concertation tout le monde en parle mais c’est comme le Saint Esprit, tout le monde en parle mais personne ne l’a vu. Habitant et travaillant avenue Noël Franchini, je n’ai absolument pas été questionné sur un quelconque projet, comme l’ensemble des habitants. Pourtant elle doit se faire avec ce « bassu populu » que vous fréquentez si peu, à part lors des périodes électorales (…) Il est vrai que cette avenue souffre d’un état de délabrement suite à des années d’incurie où on a préféré faire des travaux d’embellissement dans les quartiers bourgeois de la ville plutôt que de boucher les trous ou faire des travaux d’évacuations pluviales sur cette avenue ».



Mais c’est aussi l’aspect qualitatif du projet qui pose problème à l’élu ajaccien et notamment la future implantation d’un foyer Adoma (NDLR résidence qui héberge des personnes en difficulté) en lieu et place de l’ancienne chambre d’agriculture : « Contrairement à ce qui a été dit devant les habitants, ce projet est maintenu. Ce genre d’établissement est nécessaire pour loger cette frange de population que nombre de personnes ici ne veulent pas à côté de chez eux. En matière de mixité, je pense que l’avenue Noël Franchini n’est pas en reste. Aussi, j’ai une proposition à faire à la Ville. Pourquoi ne céderait-on pas un terrain vierge issu des parcelles vendues aux frères Amhan pour y mettre un foyer Adoma. Ce terrain déjà viabilisé proche de toutes les commodités pourrait accueillir le foyer Adoma. Cela favoriserait la mixité sociale qui nous ait si chère dans un quartier totalement dépourvu de logements sociaux (…) ».



Jean-François Casalta, membre de l’opposition, pointe aussi le manque de concertation et rajoute : « Lors de la première réunion qui s’est déroulée à l’école Simone Veil, on m’a fait comprendre que je n’étais pas le bienvenu car c’était une réunion faite pour les citoyens. J’ai l’impression que cette réunion était uniquement destinée à celles et ceux qui étaient d’accord avec ce projet. Ce plan de préfiguration me semble bien trop perfectible. Ce n’est pas abouti ».



« Rien n’est arrêté » se défend le Maire d’Ajaccio

Stéphane Sbraggia encaisse le coup mais répond avec diplomatie à Basiliu Moretti : « Votre texte arrive trop tôt. J’ai l’impression que vous pensez que notre projet est arrêté et déjà ficelé. Alors que j’ai bien précisé le contraire. On en est qu’au début, c’est un projet partenariat de préfiguration et non opérationnel. Ma première des préoccupations c’est le risque des inondations car je ne veux pas que nous revivions une situation comme en 2020. On a peur que cela se reproduise. (…) On parle d’un projet de requalification urbaine et c’est très complexe. Pour le moment, bien entendu que c’est insuffisant, on doit aller parler à la population. Je compte sur l’ensemble des partenaires pour porter ce sujet. Je n’ai pas de divergence sur ce que j’ai entendu. Concernant le foyer Adoma, je ne veux pas de bombe à retardement sociale, ni dans ce quartier, ni dans d’autres ». Une intervention qui ne fera pas changer les avis de Basiliu Moretti, Danielle Antonini et Jean-François Casalta, qui voteront contre le rapport.



Pour rappel, la signature de la déclaration d’intention partagée concernant le réaménagement de Noël Franchini avait été signée au mois de décembre 2023 entre l’État, la Ville, la CAPA et la Collectivité de Corse pour permettre d’acter politiquement les ambitions affichées à la suite de la démarche "Atelier des Territoires" co-construite avec l’ensemble des acteurs du territoire. Elle avait ainsi engagé les partenaires dans la mise en œuvre d’une gouvernance partagée en vue d’opérer un projet d’aménagement durable de l’avenue Noël Franchini par l’instauration prochaine d’un contrat de Projet Partenarial d’Aménagement (PPA).