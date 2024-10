Air Corsica lance des vols Ajaccio-Rome pour les fêtes de fin d’année

La compagnie Air Corsica répond à la demande croissante des voyageurs corses en quête d’escapades de fin d’année et avec plusieurs vols directs au départ d'Ajaccio elle offre la possibilité aux Corses de rejoindre Rome en à peine une heure de vol. Les dates de départs, bien choisies, permettent de profiter pleinement de l’ambiance féérique de Noël et des festivités de la Saint-Sylvestre dans la ville éternelle.



Les voyageurs pourront ainsi découvrir la capitale italienne, grâce à des départs prévus les 23, 27, 30 décembre 2024 et le 3 janvier 2025.