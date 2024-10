Air Corsica inaugure une nouvelle liaison Bastia-Toulouse à l'année

Air Corsica continue d'étendre son réseau avec l'ouverture d'une nouvelle ligne entre Bastia et Toulouse, effective depuis le 5 octobre. Une liaison inédite, fruit d’une collaboration étroite entre la compagnie aérienne et ses partenaires de longue date : la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse et l'Agence du Tourisme de la Corse, qui sera opérée deux fois par semaine, les lundis et vendredis ou les vendredis et dimanches, selon la saison.

Cette ouverture de ligne vient enrichir le maillage existant, déjà fort de plusieurs connexions entre la Corse et la ville rose, avec des vols opérés depuis Ajaccio toute l’année, et depuis Calvi et Figari en période estivale. "Je salue les efforts consentis, le dynamisme et l’ambition de la compagnie Air Corsica pour le lancement de cette nouvelle ligne depuis Bastia vers Toulouse", indique Jean Dominici, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse. "C'est un ‘coup d’essai’ pour un accès direct, à l’année, entre Bastia et la ‘Ville Rose’, permettant ainsi d’agrémenter le réseau de lignes annuelles proposées aux nombreux usagers, étudiants compris, insulaires et toulousains."



Le choix de relier Bastia et Toulouse toute l’année répond à une demande croissante, aussi bien du côté des touristes que des résidents corses. Air Corsica a prévu d’accroître son offre dès l'été 2025 avec la mise en service d’un Airbus A320 de 186 sièges sur cette liaison. Cette augmentation permettra de proposer près de 64 000 sièges sur l'ensemble des vols vers Toulouse depuis la Corse. Présente depuis 2013 à l’aéroport de Toulouse-Blagnac, la compagnie a transporté près de 400 000 passagers depuis et vers l’île de beauté, avec des résultats toujours en hausse. Pour 2024, Air Corsica estime atteindre les 42 000 passagers sur cette seule liaison.



Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du Conseil de surveillance d'Air Corsica, voit dans cette nouvelle ligne une opportunité pour la compagnie d’étendre son réseau hors Service Public. "Poursuivant l’objectif de développement du réseau hors Service Public, Air Corsica renforce sa présence dans la capitale de l’aéronautique avec cette nouvelle liaison. Je me réjouis de l’ouverture de cette ligne qui enrichit notre offre au départ de Bastia et qui manquait au réseau toulousain, déjà connecté aux autres plateformes insulaires depuis plus de dix ans, tant en vols saisonniers l’été qu’en vols réguliers."



Une nouvelle flotte

Le développement de cette liaison a également été rendu possible par le renouvellement et l'agrandissement de la flotte d'Air Corsica. Grâce à l’acquisition récente d’Airbus A320neo et d’ATR72-600, la compagnie a pu étoffer son offre tout en maintenant des standards environnementaux élevés. La présence d’une base Air Corsica à Toulouse facilite également cette expansion : depuis plusieurs années, la compagnie assure déjà des vols pour le constructeur Airbus, transportant son personnel entre Toulouse, Nantes et Saint-Nazaire.

Cette nouvelle liaison annuelle entre Bastia et Toulouse ne se limite pas au simple transport touristique. Elle vise à répondre aux besoins d’une large typologie de clients : hommes d’affaires, étudiants, familles et résidents. En hiver, période souvent creuse pour les liaisons aériennes, Air Corsica sera d’ailleurs le seul transporteur à offrir une connexion directe entre Bastia et Toulouse. Pour Angèle Bastiani, présidente de l'Agence du Tourisme de la Corse, cette nouvelle offre est stratégique pour l'île "Nous sommes particulièrement heureux d’avoir contribué à l’ouverture de cette nouvelle liaison annuelle entre Bastia et Toulouse, une opportunité stratégique pour renforcer les échanges entre la Corse et l'Occitanie, un marché clé pour notre île." Elle ajoute : "L’ouverture de cette ligne, opérée tout au long de l'année, illustre notre volonté de favoriser la mobilité, tant pour les résidents corses que pour les voyageurs venus de l'extérieur. L'importance d'avoir des liaisons aériennes régulières, même durant la basse saison, ne peut être sous-estimée. Cela permet non seulement de soutenir le secteur touristique, mais également de répondre aux besoins des entreprises, des familles et des étudiants qui circulent entre nos deux régions."



En effet, avec un tarif attractif à partir de 69€ TTC l'aller-simple, incluant 23 kg de bagage en soute et 8 kg en cabine, cette nouvelle offre d'Air Corsica devrait séduire un large public. La compagnie a, de plus, étudié les jours d’exploitation des vols pour permettre d’éventuelles connexions avec d’autres aéroports corses, élargissant ainsi les possibilités de voyage.