Aiò TV : un nouveau media voit le jour en Corse

Un plateau de 260m2 dans une superficie totale de 600m2, quelques écrans où des clips présentent les diverses émissions qui seront diffusées, des animateurs radieux mais aussi un fondateur particulièrement ému, nous entrons de plains pieds dans l’univers d’Aiò TV, dernier né des médias insulaires, présenté ce vendredi dans les locaux de la chaîne, au Pôle de Suartello à Mezzavia.À l’origine de ce projet, Patrick Vallerent, ancien membre du groupe Fratellanza : « On est dans la continuité de la philosophie qui y était développée, avoue-t-il, après l’arrêt du groupe, j’avais créé l’AJMS, un studio actif pour les jeunes avec la gratuité pour les artistes. Le media ? C’était la suite logique.»Dans un projet qui a pris forme en huit mois, l’idée directrice de son fondateur s'est développée autour du partage. Mais Patrick Vallerent a souhaité également y apporter une touche personnelle et surtout novatrice. « La TV a toujours été quelque chose de rassembleur, ajoute l’intéressé, ce n’est plus le cas aujourd’hui où l’interactivité fait défaut. Enfants, nous laissions tous nos jeux pour nous rassembler devant une série ou un dessin animé. C’est la même approche que j’ai voulu développer avec Aiò TV. Rassembler les gens.»Après avoir présenté la genèse du projet, le fondateur en évoque la ligne éditoriale. « Une diffusion de 6 heures à 2 heures du matin et toutes les thématiques abordées : culture, musique, mode, histoire, musique, fitness, cuisine, sport. Le tout autour d’une idée directrice : la proximité et l'associatif, un milieu d'où je suis issu et qui doit avoir sa place. »Pour concrétiser ses idées, Patrick Vallerent a su s’entourer d’une équipe dynamique. « Sans eux, rien n’aurait été possible ». À ses côtés, Ilhem Pietri, rédactrice en chef et plusieurs personnes chargées d’animer diverses émissions : Francesca Antoniotti, « Fà mi sunnià » pour une mise en valeur de l’hôtellerie insulaire, Laetitia Kotcheff « Du grand art », « Magie des sens » ou « Entrevues », savant mélange de science, conscience, art symbolisant l’ouverture de la Corse sur le monde, Chloé Pelluet « Creazzione Corsica » ou l’âme des créateurs insulaires, Michel Rosecchi « En gros », une façon particulière d’évoquer un événement historique, Jean-Laurent Marcia, illustrateur et dessinateur pour un projet de manga.Il sera également question de l’aspect culinaire « Macagna in Cucina », d’initiatives « Campu Azzione » ou de sentiments « Parlez-moi d’amour ». Objectif, « Raconter la Corse , lance Patrick Vallerent, toujours avec ce souci de montrer ce qu’elle a de meilleur la langue corse y occupera, bien sûr, la place qui lui revient. »Mais le responsable d’Aiò TV ne compte pas en rester là. Un contact avec la chaîne « 24 karat » basée à Dubaï a débouché sur un partenariat avec les Emirats. Et il en sera de même au Tchad. « L’idée va consister à développer une collaboration, tant aux Emirats qu’en Afrique afin de créer trois académies, une dans chaque pays et une chez nous, favoriser des échanges et former des jeunes aux métiers des médias. Nous voulons placer l’humain au coeur de cette démarche. Au-delà de cette démarche, Aiò TV sera visible par des millions de personnes, c'est énorme ! »Pour mener à bien ce projet ambitieux, bâti, insiste-t-il, sur mes fonds propres et sans aucune aide des politiques, Patrick Vallerent a embauché vingt-six salariés. Il mise sur les abonnements sur le site (4,99 e par mois selon la formule), les sponsors et les partenariats pour rentabiliser. « C’est un risque mais j’accepte de relever ce challenge. Nous partons d’une page blanche, d’autres collaborateurs vont nous rejoindre. Nous allons participer au rayonnement de la Corse. »Aiò TV est prévue pour être diffusée courant 2022 sur le site aiotv.fr