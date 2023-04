Agrumiculture : la Corse un exemple pour l'Arabie Saoudite

Référence nationale, la clémentine corse est également populaire en dehors des limites de l’Hexagone. Depuis 2019, c’est l’Arabie Saoudite qui s’intéresse à la filière agrumicole insulaire, pour en tirer des enseignements afin d’améliorer sa propre production. Dans le cadre de ce partenariat, une délégation saoudienne est justement venue en Corse en début de semaine. L’objectif : renforcer les liens entre les deux territoires, et organiser des passerelles pour favoriser le partage d’expérience.



« Ça s’est très bien passé », se satisfait Yann Froelicher, chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), en mission mixte avec l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) de Corse. « On a rendu visite à des agriculteurs et à des organisations de producteurs. L’idée, si les représentants saoudiens trouvent ça intéressant, c’est qu’ils financent la venue de spécialistes corses en Arabie Saoudite, et vice-versa. »



Cet intérêt particulier du pays de la péninsule arabique pour la Corse s’inscrit en fait dans une nouvelle dynamique touristique. « L’Arabie Saoudite cherche à se projeter dans l’après-pétrole », explique Yann Froelicher. « Ils savent que ce n’est pas éternel. Pour le moment, ça leur permet de vivre très bien, mais ils veulent développer des activités touristiques pour le futur. » Parmi les pistes étudiées : celle de la région d’AlUla, et son oasis perdue au milieu du désert.



« Il y du sable rouge, des montagnes oranges, de magnifiques vestiges des civilisations passées, et des agrumes d’exception. » D’où la volonté de développer des compétences spécifiques en matière d’agriculture, afin, entre autres, de produire des fruits de qualité pour les locaux, les touristes, et les habitants des métropoles, via l’export.