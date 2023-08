Affaire Kenzo : Des peines de prison et d'interdiction de stade requises au terme d'un procès au bout de la nuit

C’est aussi ce que retient Me Philippe Armani, l’avocat de l’ACA. « On est face à des gamins de 20 ans qui ont fait une énorme connerie. On n’est pas face à des barbares, ni des ultras, mais des gamins qui se sont laissés emporter. Ils ont fait preuve manifestement d’un manque de maturité terrible et ils ne se sont pas rendus compte du mal qu’ils faisaient », estime-t-il en leur assénant : « Vous avez fait du mal à une famille, à un petit garçon malade, à un club de football ».



Un message qu’amplifiera Me Frédéric Pourrière, l’avocat de la famille de Kenzo lors de sa plaidoirie. « Mes clients ont été touchés et sont encore déstabilisés. D’ailleurs, ils ne sont pas présents parce que leur médecin psychiatre leur a déconseillé de venir à cette audience, car ils sont encore trop fragiles pour assister à ces débats. Et puis, suite aux commentaires que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux, ils ne souhaitaient pas se rendre sur l’île, craignant pour leur sécurité ». Face aux trois prévenus qui « n’ont cessé de répéter que mes clients mentent », il tient à démontrer la véracité de leurs propos, en prenant à l’appui témoignages et constatations médicales produites dans la procédure. Il soutient en outre que « les déclarations de Kenzo et son père » n’ont pas varié quant au récit de ce qui se passe dans la loge au moment de l’arrivée des jeunes acéistes. « L'un des prévenus arrive dans la loge, bouscule Kenzo pour aller porter 2 coups de poing au père et obtenir le maillot », détaille-t-il en notant que « les médecins qui auscultent les victimes disent bien que les blessures correspondent aux faits décrits ». « Ce sont des violences gratuites et totalement inattendue pour la famille, qui ont eu un impact important sur leur vie », assure-t-il en dévoilant que la famille « souffre d'un syndrome post traumatique ». « Mes clients ne sont pas des menteurs, et les faits décrits sont bien ceux qui se sont passés. Pourquoi mes clients mentiraient ? Pourquoi se mettraient ils dans cette situation alors qu’ils ont bien assez de stress avec la maladie de Kenzo ? », interrogera-t-il.



En réponse, Me Anne-Maria Sollacaro, sifflera : « Pourquoi nos clients mentiraient ? ». L’avocate de la défense regrette en effet que les doutes quant à la véracité des déclarations ne pèsent que sur les prévenus et que « les choses soient allées un peu vite dans ce dossier ». « Une précipitation peut-être pour répondre aux injonctions présidentielles », fustige-t-elle, « On a fait de cette affaire une problématique publique, politique. Nous voulions que toute la lumière soit faite, que la manifestation de la vérité permette de rétablir l’équilibre de cette balance ». Elle souligne en outre que « l’intentionnalité des prévenus est l’extorsion d’un t-shirt que l’on estimait ne pas devoir être là ». « Ce n’est pas un dossier qui méritait tout cela », cingle-t-elle.