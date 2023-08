Affaire Kenzo : 3 supporters de l'ACA devant leurs juges

Les trois prévenus comparaissent libres et nient tout acte de violence, même s'ils reconnaissent être entrés dans la loge où se trouvait la famille de Kenzo pour récupérer le maillot de l'OM que portait le père.

"Je regrette mon geste, on n'aurait jamais dû faire ça. Juste, c'est l'ampleur que toute l'affaire a pris... on a beaucoup de mal à vivre ça", a déclaré à la barre l'un des prévenus, assurant avoir "reçu des menaces" après les faits.

"J'ai un petit frère, jamais je pourrais frapper un enfant", a-t-il assuré, précisant que "dans la loge, on n'a pas vu les enfants".





Atteint d'un cancer au cerveau

Kenzo, jeune supporter de huit ans de l'Olympique de Marseille atteint d'un cancer au cerveau, avait été invité le 3 juin en Corse pour réaliser son "rêve" de rencontrer des joueurs du club de Ligue 1.

Alors qu'il se trouvait dans une loge du stade avec son père et son frère, les trois prévenus sont accusés d'avoir fait irruption et d'avoir frappé le père de famille avant de repartir avec son maillot de l'OM.

Cette affaire avait suscité des réactions jusqu'au président Emmanuel Macron, qui avait demandé des sanctions "claires et fortes", et entraîné des dépôts de plainte de la part de La Ligue de football professionnel (LFP) et de l'ACA.





La famille du petit Kenzo n'est pas présente mais représentée par ses avocats, Me Michel Pezet et Me Frédéric Pourrière.

La Ligue de football professionnel (LFP) ainsi que le club ajaccien sont respectivement représentés sur le banc des parties civiles par leurs avocats.

Le tribunal a accepté de briser les scellés pour permettre le visionnage, lors de l'audience, d'images de vidéosurveillance prises dans et autour du stade. Mais ces images ne montrent pas l'intérieur de la loge où se seraient produits les incidents.

Le visionnage a duré jusqu'à 17h50, heure à laquelle l'étude de l'affaire a pu réellement commencer avec l'examen de la personnalité des prévenus.

Deux ont des casiers judiciaires vierges mais l'un d'eux est en attente de jugement dans une autre affaire qui n'a pas été précisée.

Le troisième a une condamnation pour des faits de vol aggravé prononcée par le tribunal pour enfants lorsqu'il était mineur. Il avait été condamné à suivre un stage de citoyenneté.

