« Actual Job Day » à Furiani : Une première édition réussie

Ce mercredi 27 mars le mythique Stade Armand-Cesari abritait donc la 1ère édition du Actual Job Day, une journée exceptionnelle en faveur de l’emploi. « Cet évènement est issu de la collaboration du Sporting Club de Bastia et de son partenaire Actual group » explique Thomas Sereni, directeur commercial au SCB. «Nous sommes deux acteurs locaux visant à dynamiser notre territoire. Le Sporting s’engage tout au long de l’année dans des actions à vocation environnementales ou sociétales comme le handicap, l’inclusion et l’emploi et Actual est un acteur majeur du travail et de l’emploi en France » ajoute-t-il. Un format en effet inédit et innovant alliant football et convivialité né d’une volonté commune entre notre club et Actual group, de mettre à profit leurs savoir-faire respectifs, afin de soutenir l’emploi du bassin local.



Durant toute cette journée demandeurs d’emploi et responsables d’entreprises qui recrutent ont participé à des ateliers sportifs sur la pelouse et dans l’enceinte du stade. «Il y a deux ans nous avions déjà organisé un forum emploi avec France Travail. Cette année c’est avec notre partenaire principal, le groupe Actual que nous avons mis en place cette journée dont le principe est de réunir des demandeurs d’emploi et des employeurs autour de différents ateliers pour sortir du cadre formel d’un job dating classique et aller sur quelque chose de plus chaleureux, de plus humain » explique Th. Sereni.



Et avant les « hostilités » entre équipes rouge, rose, verte et bleue, dès 9h, un petit échauffement concocté par les professeurs du Karaté Club de Biguglia. Si certaines et certains se sont trouvés un peu désorientés au départ, tous ont joué le jeu. Les 4 équipes se sont ensuite retrouvées sur la pelouse pour des tirs au but et des tirs sur cible. Les recruteurs du SCB n’étaient pas loin, à l’affut ! «Une centaine de demandeurs d’emploi et des représentants de 25 entreprises corses y ont participé » souligne tout sourire Elodie Costa, responsable d’agences Actual sur l’île. «Nous avons formé 4 équipes de 20 à 25 personnes qui durant toute la matinée se sont affrontées sur 3 ateliers sportifs. Un 4ème atelier était consacré aux démarches administratives et comment se présenter à un entretien d’embauche. Actual Group est aujourd’hui le 5e acteur sur le marché du travail et de l’emploi en France. Nous sommes un groupe à la vision résolument humaniste, militant chaque jour pour faciliter le droit au travail pour tous. En Corse nous avons 4 agences à Bastia, L’Ile Rousse, Porto-Vecchio et Ajaccio ».



Originalité de l’animation, l’anonymat au sein des équipes. Ainsi personne ne savait qui était qui, demandeur d’emploi ou recruteur ! « Cette initiative offre aux candidats l’opportunité unique de découvrir et faire découvrir leurs compétences comportementales et de permettre ainsi aux recruteurs de les détecter en amont d’une rencontre » précise encore Th. Sereni. «Les savoir-être, aujourd’hui incontournables, sont utiles sur tous les terrains : sportif, professionnel et personnel » complète Elodie Costa. « L’objectif de faire vivre une expérience différenciante aux participants est de sortir de la configuration « classique du recrutement » afin de faciliter les interactions recruteur/ candidat et d’engager de véritables échanges au cours du job dating qui se déroule l’après-midi, avec une centaine de postes à la clé ». poursuit-elle.



Lors des entretiens d’embauche de l’après-midi, les participants ont pu rencontrer également des partenaires à l’aide à l’emploi et des joueurs du SCB lors d’une séance de dédicaces. « J’étais un peu réticente au début » déclare Sylvie, en recherche d’emploi dans la vente. «Mais l’ambiance était très sympa, très détendue. C’est une autre façon de chercher un job » «Le matin tu joues au foot avec des gens et l’après-midi tu retrouves ton équipier qui recrute derrière un stand ! ça fait drôle certes mais du coup tu es moins stressé. A priori mon entretien s’est bien passé ! » indique de son côté Michel. « Je suis une inconditionnelle du Sporting » déclare toute heureuse Serena devant le casier de Christophe Vincent, le capitaine du Sporting. « Entrer dans les vestiaires, fouler la pelouse du stade, c’est pas donné tous les jours. En plus je vais peut-être trouver du travail »