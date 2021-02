Acqua d'Oru : de l’or du Cap Corse en bouteille

- La distillerie Casa Angeli est une entreprise familiale située au nord du CapCorse, « l’île dans lîle » dans la vallée de Rogliano.- L’idée de l’Acqua d’Oru est venue avec l’envie de créer un produit de prestige qui puisse offrir un côté festif avec la magie des paillettes d’or, mais aussi le parfum subtil du cédrat de Corse allié à la fraicheur du citron. Tout est réuni dans ce merveilleux flacon pour sublimer les sens.Nous avons une gamme complète de liqueurs, vins apéritifs, eaux de vie. Nous faisons également un Cap Corse et un Pastis Corse à l’ancienne qui ont reçu chacun une médaille d’or au “Concours Mondial de Bruxelles “ des spiritueux.- Tous nos produits sont élaborés à la distillerie à Rogliano, le maquis du Cap Corse nous offre ses fruits et baies, nous nous fournissons aussi chez des producteurs de Corse exclusivement. Sur l’exploitation, nous cultivons avec amour la plus petite vigne en AOC de Corse plantée depuis presque cinquante ans. Ce précieux Muscat du Cap Corse est élaboré à la cave de Rogliano.- La Distillerie peut se visiter et nous avons un point de vente sur place, nous distribuons également nos produits nous-même dans la plupart des bonnes épiceries fines de Corse, et sommes présents avec une gamme spécifique dans toutes les grandes surfaces de l’ile.- De nouveaux produits pour cette saison sont presque prêts, il faut parfois savoir attendre... Acqua in bocca !!Alors nous avons un point de vente sur place, nous distribuons également nos produits nous-même dans la plupart des bonnes épiceries fines de Corse, et sommes présents avec une gamme spécifique dans toutes les grandes surfaces de l’île, entre 150 et 200 poins te vente.Par mail casaangeli@orange.fr ou par téléphone 04 95 34 18 62 et 06 76 99 15 36www.casaangeli.fr ou à l'adresse casa_angeli@yahoo.fr