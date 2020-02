Accident de Lumio : des précisions

(Jean-Paul-Lottier) le Dimanche 2 Février 2020 à 09:01

Suite à l'accident qui s'est produit ce samedi 1 février à la hauteur du lotissement Salduccio, commune de Lumio, entre un véhicule et un camion benne, sur la foi de renseignement erronés, il a été écrit que la victime était coincée dans son véhicule et que le chauffeur aurait pris la fuite, ce qui est faux comme le précise la victime , ajoutant que bien au contraire le chauffeur du camion était resté à ses côtés durant toute l'intervention des pompiers en précisant aussi que fort heureusement lui même n'était pas resté coincé dans son véhicule. Dont acte. Toutes nos excuses au propriétaire du camion et tous nos voeux de prompt rétablissement à la victime de cette accident.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements