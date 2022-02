ACP : retour aux "hostilités" avec "Sucieta"

"Un titre puissant qui révèle un besoin évident de lutter pour le peuple corse et particulièrement pour sa langue" affirme ACP qui livre un message fort sur une instrumentale sombre et brutale.

L’artiste Rap, proposant un flow travaillé et une technique entièrement maîtrisée. Le refrain, en langue corse, nous immerge immédiatement dans une atmosphère mélodieuse et singulière.



Unique dans le paysage culturel insulaire, ACP, rappelle qu'il est "le seul à proposer un rap bilingue permettant ainsi de transmettre une culture riche de valeurs. "

Avec des "mélodies enracinées mais les yeux ouverts sur le monde", le rappeur corse élargit un peu plus le paysage rap et prouve qu'il faudra désormais compter sur l'île de beauté.



Actuellement, l’artiste travaille sur la production et la réalisation d’un nouveau clip.

En attendant, le titre "Sucietà" est désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.