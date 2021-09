ACA : un stadier agressé par un joueur sochalien

Le match ACA-Sochaux comptant pour la septième journée de Ligue 2 et remporté dans la douleur mais aux forceps par les Ajacciens, aurait dû permettre aux bianchi è rossi de savourer ce nouveau coup d’éclat. Il l’aura été mais la fête a été ternie, après la rencontre par l’agression d’un stadier. Trois joueurs sochaliens seraient venus demander des comptes à Gaëtan Courtet, avant de monter dans le car. Le ton monte...Jusqu’ici, rien de plus normal, de surcroît lorsque l’on a perdu et que l’on a la défaite mauvaise. Un stadier aurait tenté de calmer tout le monde quand un Sochalien (visiblement non entré en cours de match) lui aurait asséné un violent coup de poing au visage, lui fracturant sans doute, au vu de son état, le nez. Résultat, un attroupement important durant de longues minutes sans autre forme de violence, le stadier demandant tout de même des comptes. Le moteur du bus sochalien continue de tourner et les minutes défilent. Longues…





Le joueur interpellé ?

Finalement, la police est contactée et plusieurs véhicules arrivent, dans les minutes suivantes, du côté du stade François-Coty. Entre-temps, le moteur s’arrête et les Sochaliens restent dans le bus. Du côté acéiste, on attend les forces de l’ordre alors que le délégué a été tenu informé des incidents. Les policiers entrent dans le parking du stade, recueillent la déposition du stadier pris en charge, un peu plus tard, par les pompiers. Il est 22h45 quand le car sochalien quitte l’enceinte du stade pour se rendre à l’aéroport Napoléon Bonaparte. Le stade est, bien sûr, vide depuis belle lurette. Les supporters apprennent les incidents par les réseaux sociaux. Un à un, les joueurs de l’ACA quittent, eux aussi Timizolu suivis par les dirigeants. En fin de soirée, on apprend que le club et le stadier déposent plainte contre le joueur pour coups et blessures. Le joueur aurait, semble-t-il, été interpellé à l’aéroport.



Affaire à suivre...