ACA : l'hommage de la mairie d'Ajaccio

Ils sont venus, ils sont tous là...Les clameurs de samedi soir et de dimanche après-midi se sont tues. L’ambiance qui règne depuis deux jours dans la cité impériale, elle, n’a guère cessé. Joueurs, staff et dirigeants ajacciens ont rendez-vous à l’Hôtel de Ville où ils sont honorés par Laurent Marcangeli, maire de la Cité Impériale, accompagné de son premier adjoint Stéphane Sbraggia et, bien sûr, Stéphane Vannucci, adjoint délégué au sport.





« Vous avez gagné le cœur des Ajacciens, précise Laurent Marcangeli dans son allocution, je suis reconnaissant du travail que vous avez effectué, joueurs, staff et dirigeants, vous méritez cette montée en Ligue 1, c’est encore un grand moment pour la ville. »

Christian Leca, président de l’ACA, soulignera « le travail accompli depuis tant d’années par tous, les moments difficiles passés. Quand j’ai repris la présidence en 2019, je m’étais fixé trois ans pour retrouver l’élite, c’est chose faite, on n’était pas programmé pour cela en juillet dernier, on y est, c’est formidable d’être là. Merci à la Ville pour son soutien. »





L’homme clé de ce « retour vers le futur », slogan du regretté Michel Moretti dont l’esprit plane toujours au-dessus du club, est sans nul doute Olivier Pantaloni. Trois accessions en tant que joueurs, et une troisième accession en 20 ans en tant que membre du staff et entraîneur. Celle de 2002 sous l’ère de Rolland Courbis, celle de 2011, pas spécialement programmée non plus et celle de cette année, sans doute la plus riche en émotions, de surcroît après les injustices de 2018 (affaire du Havre) et 2020 (arrêt des compétitions alors que le club était troisième)... « Je rends surtout hommage à mon staff, souligne le coach « biancu è rossu », et aux joueurs, ils ont réalisé une saison exceptionnelle. Sans eux, je ne serais rien. »





L’ACA, une grande famille, comme aura pu en témoigner la venue en coup de vent dimanche et au lendemain de la dernière journée de Ligue 1, d’Andy Delort et les messages de félicitations de Benjamin André depuis Lille (un peu juste pour être présent hier…), « C’est magnifique, je suis très content pour le club et pour la ville, a-t-il notamment précisé…

Les joueurs, eux, ont rendu hommage au staff. Dans un coin et avec beaucoup d’humilité, Yohan Cavalli, directeur sportif, savoure...et prépare déjà la saison prochaine. « On est sur quelques joueurs, pas question de prendre des risques financiers, l’ossature actuelle devrait être conservée tout comme notre politique de jeunes. Il y aura, certes, quatre relégations la saison prochaine mais nous aurons aussi notre mot à dire en gardant le même état d’esprit et la même philosophie de jeu. »

Avant de profiter de vacances bien méritées, les Acéistes ont partagé le verre de l’amitié avec les élus et les dirigeants. Une autre aventure débutera en août prochain.