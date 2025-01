AC Ajaccio : Les supporters lancent un collectif de socios pour sauver le club

La salle polyvalente du lycée Saint-Paul à Ajaccio était bien trop petite hier soir pour accueillir les supporters de l’AC Ajaccio. Près de deux-cents supporters, jeunes et anciens, ont répondu présents pour discuter de l’avenir d’un club confronté à une double crise. Sportivement, l’ACA lutte pour éviter une relégation en National, tandis que la situation financière est critique, avec la menace d’un dépôt de bilan si aucun repreneur ne se manifeste avant la fin de la saison.



« Si nous sommes réunis ce soir, c'est malheureusement parce que notre club connaît une période compliquée. Tout n'est pas rose, mais il fallait montrer que ce club n'est ni seul ni abandonné. Nous, les supporters, nous mobilisons. Nous voulons structurer cette mobilisation en trois groupes de travail. On aura besoin de tout le monde. » explique Pierre-Nicolas Beretti, un des initiateurs du projet. L’objectif est clair : fédérer les bonnes volontés et sauver une institution qui a marqué l’histoire du football corse. .« Nous somme ici ce soir pour lancer un appel à l'adhésion et à l'aide pour sauver le club. La vocation des socios ne se limite pas à cette crise, elle ouvre à d'autres projets, mais sauver le club reste aujourd'hui notre priorité. » précise Pierre-Nicolas Beretti.



Un appel à la mobilisation



Dans un communiqué lu lors de la réunion, les initiateurs de la démarche ont rappelé l'histoire et l'importance de l'ACA : « Notre vieille institution, fondée en 1910, première équipe corse à accéder à la D1 en 1965, est confrontée à une grave crise financière et sportive. Mais nous ne sommes pas résignés. Dans son histoire, notre club a surmonté d'autres périodes difficiles, grâce à des bonnes volontés qui ont fait perdurer la flamme. » indique Luc Bernardini qui insiste sur l'urgence d'agir : « Voir cette institution disparaître aurait des conséquences économiques majeures pour la région ajaccienne. C'est pourquoi nous allons nous structurer juridiquement et financièrement, afin que les supporters deviennent une composante fondamentale du club, et non plus uniquement une composante commerciale. »



La création du groupe de socios a pour vocation de compléter et d’appuyer le travail de la direction actuelle, sans chercher à s’y substituer. Pour structurer leur démarche, les supporters ont identifié trois axes prioritaires : l’ingénierie financière, la structuration juridique, et la préservation de la culture et de l’histoire du club. Ces groupes de travail devront rapidement présenter des conclusions concrètes, qui pourraient inclure une campagne de financement participatif pour soutenir l’« Association ACA Football », en mettant l’accent sur l’importance de son école de football et de son centre de formation. Comme le précise le communiqué : « Notre but principal sera de soutenir l'institution ACA, son école de football, et son centre de formation, qui sont les bases d'un avenir plus radieux pour notre club. »



Et à l'union sacrée



Les socios insistent aussi sur l’urgence de mobiliser tous les supporters pour soutenir l’équipe première dans cette saison décisive. « Il reste encore 16 matchs pour sauver notre saison. Dès demain contre Caen, l’heure est à l’union sacrée. Le peuple acéiste, bien que déçu ou démobilisé, doit faire bloc derrière son équipe première et son staff. Nous avons connu d'autres saisons périlleuses où nous nous sommes sauvés d'un point à la dernière journée de championnat. Nous ne saurions donc baisser les bras maintenant. »



Les supporters appellent à mettre de côté critiques et divisions pour se concentrer sur un objectif commun : éviter la relégation et redonner une dynamique au club. « L’heure n’est pas à la critique, mais plutôt à l’union sacrée », soulignent-ils, exhortant chacun à faire preuve de solidarité.