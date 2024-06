AC Ajaccio : François-Joseph Sollacaro sera gardien numéro un la saison prochaine

L'AC Ajaccio a officialisé sa décision : François-Joseph Sollacaro sera le gardien numéro un pour la saison 2024-2025 de Ligue 2. Cette annonce a été faite par le coordinateur sportif du club, Johan Cavalli, sur le site officiel de l’AC Ajaccio. À 30 ans, c’est une première pour Sollacaro, qui a remporté la compétition interne avec Mathieu Michel la saison dernière, disputant 17 matchs.

« Je ne vais pas faire de langue de bois dans notre bilan, la hiérarchie des gardiens a été un fil rouge tout au long de la saison. Mathieu Michel a répondu présent sur les premiers matchs mais après sa blessure il a eu du mal à confirmer. François-Joseph Sollacaro a assuré l’intérim, comme il avait réussi les années précédentes, il a toujours répondu présent. » a détaillé Johan Cavalli en soulignant que la hiérarchie des gardiens avait été un enjeu majeur tout au long de la saison écoulée.



Le coordinateur sportif a également expliqué les raisons derrière le choix de Sollacaro comme titulaire pour la nouvelle saison. « Au moment de débuter la saison, nous avons considéré que François-Joseph avait besoin de temps pour être dans la peau d’un numéro 1. On l’a construit, on a pris le temps et grâce à son sérieux, son écoute et son travail, il a réussi à passer les étapes. Le club lui a laissé le temps de passer ces étapes, on a travaillé avec lui. »





Un choix compliqué



Après une relégation de Ligue 1, l’AC Ajaccio ne voulait pas mettre toute la pression sur Sollacaro. « Assumer pour la première fois d’être numéro 1 après une saison où il fallait reconstruire, c’était difficile et nous souhaitions le préserver. Ce choix a été compliqué, même populairement. François-Joseph a été convaincant et Mathieu Michel n’a pas été performant à son retour de blessure. »



Pour la saison prochaine, l’AC Ajaccio mise donc sur un enfant du club et de la ville pour protéger ses buts. « Nous démarrerons la saison avec François-Joseph Sollacaro comme numéro 1. C’est une évolution, c’est un enfant du club et de la ville et on espère que cette saison confirmera l’ensemble de ses progrès et du travail qu’il a réalisé au sein du club. » conclut le préparateur.



Les supporters de l’AC Ajaccio attendent désormais de voir si Sollacaro pourra confirmer les espoirs placés en lui et aider le club à atteindre ses objectifs pour cette nouvelle campagne en Ligue 2.