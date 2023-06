AC Ajaccio : 20 joueurs à la reprise l’entraînement

C’est reparti pour l’AC Ajaccio ! Moins de quatre semaines après avoir quitté la ligue 1, les Ajacciens, ont, en effet, repris le chemin de l’entraînement, ce jeudi à 18 heures, au stade du Timizzolu. Un premier contact pour le groupe de 20 joueurs présents parmi lesquels se trouvaient les deux premières recrues de cette saison :,le milieu de terrain Tim Jabol-Folcarelli (Puy FC) et le gardien Mathieu Michel (Niort).

Mais avec pas moins de, déjà, quatorze départs, l'ACA doit à encore renforcer son effectif.

« On attend de nouvelles recrues dès la semaine prochaine. », indique Olivier Pantaloni, entraîneur d’Ajaccio. « On en espère, sur out le plan offensif" mais pour Pantaloni n'ira pas au-delà de 4 à 5 joueurs supplémentaires



D'autant que le club et le coach misent sur leurs jeunes cette année, comme le confirme la présence de quatre joueurs du centre de formation à la reprise. « C’est notre politique. On essaye d’être un club formateur. On a un centre de formation qui travaille très bien . On a vu sur la fin de la saison un nombre important de jeunes qui sont montées avec nous, qui ont participé à des rencontres de ligue 1 et qui ont montré de belles aptitudes. Donc on compte aussi sur eux. Pas uniquement, parce qu’il faut aussi de l’expérience en ligue 2. Mais on compte sur les jeunes pour nous emmener toute leur fougue, toute leur envie de réussir et tout leur talent ».





Renforcé et remanié aussi le staff technique. Notamment avec les nomination de Joseph Leandri et de Julien Banghala, après les départs de l’entraîneur adjoint Julien Galtier pour Toulouse et de Tom Frère qui a rejoint Angers.

« On a privilégié la promotion interne « avec l’arrivée de « Jo » Léandri et de Julien Banghala, qu’on connaît bien, qui travaillent depuis quelques années avec nous et qui savent exactement ce qu’on met en place. Celle de « JB » (Jean-Baptiste Pierazzi), c’est le retour d’une figure historique de l’ACA qui nous fait extrêmement plaisir. C’est quelqu’un qui va travailler sur la vidéo, mais qui va être aussi sur le terrain pour pouvoir participer aux séances. Il va être présent dans l’analyse, pour l’analyse des adversaires, mais aussi de nos entraînements. C’est surtout à ce niveau-là qu’il interviendra. Pour l’heure au niveau du staff, on en restera là », explique Olivier Pantaloni.