À table : u pastizzu corsu

Le pastizzu est un dessert traditionnel corse à base de pain rassis, de lait et d’œufs.

Il s'agit d'une sorte de flan, considéré autrefois comme un plat de pauvre, réalisé le dimanche avec le pain restant de la semaine.

Le pain est aujourd’hui remplacé par de la semoule de blé.





- 1 litre de lait- 6 œufs- 5 tranches de pain de campagne rassis- le zeste d'un citron- 150 g de sucre- 1 sachet de sucre vanilléPour le caramel :- 150 g de sucre- 2 cuillères à soupe d'eau- quelques gouttes de jus de citronLa veilleVerser le lait dans une casserole avec le sucre et le zeste du citron.Faire bouillir.Emietter le pain et ajouter au lait bouillant hors du feu.Passer à la moulinette fine le lait avec le pain et verser dans un saladier.Battre les œufs en omelette avec le sucre vanillé.Incorporer au mélange précédent.Préchauffer le four à 180°C.Préparer un caramel blond avec 150 g de sucre et 2 cuillères d'eau. Ajouter quelques gouttes de citron en fin de cuisson.Verser le caramel dans le fond d'un moule à cake.Ajouter la préparation.Faire cuire au four et, au bain marie, pendant 60 minutes.Laisser refroidir et mettre au frais jusqu'au lendemain.Démouler et servir frais.