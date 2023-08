A table : tarte tatin avec #lapetitecuisinedemarie

Bon appétit avec

1 pâte feuilletée7 pommes50 gr de beurre salé50 gr de beurre doux30 gr de sucre200 gr de sucre pour le caramel60 gr d'eau2 gousses de vanille (on peut remplacer par de la cannelle)Préchauffez le four à 180°1- Avec de l'eau et du sucre préparer le caramel, une fois une belle coloration placez du beurre salé et remuez pour faire un caramel beurre salé.2. Versez le caramel dans le fond du plat à tarte et répartissez-le rapidement, car le caramel durcit vite.3. Épluchez les pommes et coupez-les en quarts, placez les quartiers dans une grosse casserole, puis le beurre, le sucre et la vanille et remuez.4. Laissez cuire pendant 15 minutes à feu doux et à couvert et remuer de temps en temps. Il faut que les pommes soient légèrement molles.5/ Laissez refroidir 5 minutes et placez-les bien serrées dans le plat. Tassez bien avecles mains, il faut que cela forme une surface plane.6/ Déposez par-dessus la pâte feuilletée et retroussez la pâte pour faire un bourrelet sur les bords.7. Piquez la pâte avec une fourchette, faites un trou au milieu, dorez avec un jaune d'œuf et enfournez pour 50minutes.8. Une fois cuite, attendez 5 minutes et démoulez encore chaude.