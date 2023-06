A table : sauté de veau aux olives avec #lapetitecuisinedemarie

1/ Dans une grosse marmite, faite revenir le veau coupé en morceau dans un fond d'huile d'olive, en faisant attention que toutes les faces de la viande soient dorées puis réservez dans une assiette.

2/ Dans la même marmite, faites revenir l'oignon et l’ail hachés et le bouquet garnis en décollant tous les sucs de la viande. Remuez bien. Une fois bien colorés, placez la viande dans la cocotte et continuez de remuer.

3/ Versez le vin, laissez évaporer l’alcool pendant 3/4 minutes puis ajoutez le concentré de tomates et remuez bien.

4/ Ajoutez de l'eau jusqu'à ce que la viande soit recouverte et mélangez bien pour voir apparaître une sauce rouge très liquide.

5/ Une fois que la sauce commence à bouillir, versez les champignons et les olives si vous avez décidé d’en mettre.

6/ poursuivez la cuisson pour quelques heures à feu doux. Plus votre viande va cuire plus elle sera tendre et deviendra filandreuse pour enfin se détacher complètement. Il faut que la sauce ait bien réduit pour devenir épaisse.

7/ servez chaud avec des pâtes, une polenta, des vol-au-vent, ou un gratin.

Bon appétit avec

- 1kg de sauté de veau- 2 oignons- Des olives vertes dénoyautées- Des champignons de Paris en boîte- 2 gousses d'ail- 3 cuillères à soupe de concentré de tomate- 150 ml de vin blanc sec ou rouge- 1 bouquet aromatique (thym/laurier)- De l'huile d'olive- Sel et Poivre