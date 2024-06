À table : pour débuter l'été avec la #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients

Quinoa,

Salade verte (mache)

Gambas marinées à l'huile d'olive et au citron

Tomates cerises

Amandes

Ricotta.

Préparation

On cuit le quinoa le temps indiqué sur le paquet, on fait mariner les gambas dans un peu de citron et d'huile d'olive et on dispose 1 à 1 et dansnl'ordre l'ensemble des ingrédients dans l'assiette.

Pour l'assaisonnement rien de mieux que le velours de tomate du potager de Coliu.ottavi et son huile d'olive vierge extra.

Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie