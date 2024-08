À table : petites tartelettes à la figue avec #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients

1 pâte feuillette carrée

Des figues fraîches

Sucre roux



Préparation

1 / Sur une plaque allant au four, étalez une feuille de papier cuisson puis versez des petits ronds de sucre roux assez espacés.

2/ Lavez et coupez les figues en rondelles et placez les rondelles sur le sucre roux.

3] Détaillez des carrés de pâte feuilletée et recouvrez les figues en repliant bien les bords sur le côté. Piquez votre pâte sur le dessus à l'aide d'une fourchette.

4/ Enfournez jusqu'à ce que la pâte feuilletée soit dorée.

5/ À la sortie du four, retournez vos tartelettes et placez dessus quelques tranches de figue fraîche.

6/ Ségustez tiède avec une boule de glace vanille.





Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie