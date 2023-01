A table : petit moelleux à la châtaigne avec #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients

- 150g de farine de châtaigne

- 50g de farine de blé

- 3 oeufs

- 1 sachet de levure chimique

- 1/2 verre d'huile de tournesol

-1 verre de sucre

- 25 cl de crème fraîche semi épaisse



Préparation

1/ Tamisez vos farines dans un saladier et versez dessus les oeufs, la levure, l'huile le sucre, la crème fraîche

2/ Préchauffez votre four à 160° chaleur tournante

3/ Avec un batteur électrique ou au robot mélangez jusqu'à obtention d'une pâte homogène

4/ Beurrez et farinez un moule à cake et enfournez pour 40mn. Piquez pour vérifier la cuisson.

5/ dégustez tiède ou froid avec une chantilly, une boule de glace, un chocolat fondu ou juste comme ça.



