A table : les beignets de courgettes de Françoise

Beignets de courgettes

Ingrédients

3 courgettes

250 g farine,

1/2 levure

1 cas maizena

Poivre et sel

1 oeufs ou 2

eau





Râpez les courgettes

Les faire dégorger et enlever les graines

Râper 1/2 oignon rouge dans la pâte au dernier moment

Laisser reposer 1 ou 2h

Dans une casserole à moitié remplie d'huile, faire cuire les beignets.

Et appréciez !