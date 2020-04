A table : épaule d'agneau farcie

Ingrédients our 6 personnes

1,2 kg d’épaule d’agneau, désossée

200 g de viande de porc

100 g de lard maigre

150 g de mie de pain trempée dans du lait

1 œuf

2 gousses d’ail

1 oignon

1 tomate

noix de muscade

3 brins de persil

huile

sel, poivre





Préparation

Pelez l’oignon et les gousses d’ail.

Émincez-les, ainsi que le persil et la tomate.

Coupez le porc ainsi que le lard en très petits morceaux. Essorez la mie de pain.

Dans un saladier, versez l’ail, le persil, la mie de pain, le porc et le lard. Ajoutez l’œuf, le sel et le poivre.

Râpez sur le dessus la noix de muscade et mélangez délicatement. Garnissez l’épaule d’agneau avec cette farce et ficelez-la.

Chauffez l’huile dans une cocotte.

Sautez-y l’agneau à feu doux, puis ajoutez l’oignon et la tomate.

Arrosez avec un demi-verre d’eau.

Rectifiez l’assaisonnement si besoin et laissez cuire à couvert 1 h 40 min à feu moyen.



Bon appétit !