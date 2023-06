A table : courgettes au jambon avec #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients

- 5 courgettes

- 5 tranches de jambon

-1 briquettes de crème fraîche 12%

- Sel et poivre

- Emmental râpé



Préparation

1/ Lavez et épluchez les courgettes, retirez les extrémités.

2/ Faites cuire les courgettes (bouillies ou vapeur) jusqu'à ce qu'elles soient tendres. 3/ Laissez-les égoutter pendant 3 heures pour enlever le maximum d'eau.

4/ Roulez vos courgettes dans les tranches de jambon et placez dans un plat à gratin. 5/ Préchauffez votre four à 180° 6/ versez la crème fraîche, assaisonnez et recouvrez d'Emmental râpé.

7/ Enfournez pour une vingtaine de minutes.

8/ Dégustez encore chaud.



