A table : boulettes de brocciu et spaghetti en sauce tomate avec #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients

80 g de tomme corse sèche (ou à défaut du parmesan)

2 œufs

2 c. à soupe de persil ciselé

2 pincées de sel (à ajuster en fonction des goûts)

2 gousses d'ail

2 pincées de poivre moulu (à ajuster en fonction des goûts)

100g de chapelure de pain

400g de brocciu, bien égoutté

1 œuf pour la dorure

1 bol de chapelure de pain

1 pot de sauce tomate

500g de linguine

de l'huile d'olive

sel et poivre



Préparation

1/ Ecrasez le brocciu à la fourchette et ajoutez : les 2 œufs, l'ail, le persil, la tomme, 100g de pain émietté, le sel et le poivre.21 Formez des boules avec les mains et placez au frais au moins 45 minutes.3/ Préparez 2 bols : avec la chapelure ainsi que l'œuf4/ Placez l'huile sur le feu dans une casserole haute.5/ Une fois l'huile chaude prenez les boulettes une à une et trempez dans l'œuf, dans la chapelure et ensuite placez dans l'huile. Une fois dorées, sortez-les et placez-les dans une assiette recouverte de papier absorbant.Accompagnez de pâtes à la sauce tomate.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie