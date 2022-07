A table : beignets de fleurs de courgette

Ingrédients

Une vingtaine de fleurs de courgette

20 cl d’eau

150g de farine

50 cl d’huile de tournesol

1 œuf

Huile de friture

Quelques brins de persil

Quelques feuilles de menthe

Sel/poivre



La pâte à beignets

Prenez l’œuf. Séparez le blanc du jaune, en prenant soin de mettre le blanc de côté, il vous servira pour la suite.

Dans un grand saladier, versez la farine et creusez un puits en plein milieu. Le jaune d’œuf y trouvera sa place.

Ajoutez ensuite 1 cuillère à soupe d’huile et 1 pincée de sel.

Hachez le persil et la menthe en petits morceaux. Mettez-les avec le reste de la pâte.

Sortez votre fouet… le tour de force va commencer.

Tout en battant la préparation avec un fouet, versez de l’eau petit à petit. Cela vous évitera d’avoir une grosse masse de pâte difficile à mélanger.

Continuez jusqu’à ce que la pâte soit fluide mais… pas trop liquide. Tout est une question de juste milieu. Il ne reste plus qu’à couvrir le saladier avec un torchon et laisser reposer 2 heures.



Les fleurs de courgettes

Comment préparer ces fameuses fleurs de courgettes ? Ne vous inquiétez pas, rien de plus simple.

Il suffit de retirer leur tige et le pistil qui se trouve au centre Mais soyez bien délicat(e)… ces petites fleurs sont très fragiles.



Les beignets

Vous n’avez pas jeté le blanc de l’œuf ? Parfait. C’est le moment de le monter en neige (au fouet ou au batteur, c’est selon votre humeur). Pour avoir des blancs très fermes, n’oubliez pas d’y ajouter une pincée de sel.

Incorporez ensuite les blancs en neige dans la pâte à beignets. La pâte doit être mousseuse.

On passe maintenant à la cuisson.

Faites chauffer un bain de friture à 175°c. Pendant ce temps, trempez délicatement les fleurs de courgettes dans la pâte. Veillez à bien les enrober. Tout le monde préfère les morceaux croustillants. Plongez-les dans la friture. Laissez gonfler. Une fois les beignets bien dorés, égouttez-les sur du papier absorbant.

Les beignets sont meilleurs chauds, n’attendez pas pour les servir.

Bonne dégustation !