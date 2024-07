À table : Tarte aux épinards, saumon fumé et chèvre avec #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients

- 700g d’épinards

- 150g de saumon fumé

- 3 cuillères de crème fraîche allégée

- 1 gousse d’ail émincée

- 1/2 bûche de chèvre

- 1 pâte brisée



Préparation

1/ Faites décongeler les épinards et rajouter l’ail.

2/ Coupez le saumon fumé en morceau et ajoutez aux épinards, faites cuire en remuant.

3/ Éteignez le feu, versez la crème et mélangez. Salez et poivrez.

4/ étalez la pâte, versez la préparation, placez quelques bouts de chèvre et enfournez pour 30min



Dégustez encore chaud avec une salade verte.

Bon appétit avec la #lapetitecuisinedemarie