À table - Supa di castagne

Ingrédients (4 personnes)

500 g de châtaignes corses

1 oignon

1. gousse d’ail

Un petit morceau de figatellu

1 pomme de terre

1 feuille de laurier

1 branche de thym ou un peu de nepitella

1,2 litre d’eau

Poivre, sel

Un filet d’huile d’olive (facultatif)





Préparation

- Inciser et cuire les châtaignes à l’eau 25 minutes, puis les peler.

​- Ajouter l’oignon émincé et l’ail écrasé.

- Faire suer doucement.

- Ajouter les châtaignes, la pomme de terre en morceaux, le laurier et les herbes.

- Couvrir d’eau. Porter à frémissement.

- Laisser cuire 35 à 40 minutes à feu doux.

- Poivrer et saler

- Mixer partiellement ou laisser grossier, selon l’usage.

- Ajouter un petit morceau de figatellu en fin de cuisson, juste le temps de parfumer.

Le goût doit rester dominé par la châtaigne, pas par le gras.