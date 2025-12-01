À table - Supa di castagne

Ingrédients (4 personnes)
500 g de châtaignes corses
1 oignon
1. gousse d’ail
Un petit morceau de figatellu
1 pomme de terre
1 feuille de laurier
1 branche de thym ou un peu de nepitella
1,2 litre d’eau
Poivre, sel
Un filet d’huile d’olive (facultatif)
Préparation
- Inciser et cuire les châtaignes à l’eau 25 minutes, puis les peler.
- Ajouter l’oignon émincé et l’ail écrasé.
- Faire suer doucement.
- Ajouter les châtaignes, la pomme de terre en morceaux, le laurier et les herbes.
- Couvrir d’eau. Porter à frémissement.
- Laisser cuire 35 à 40 minutes à feu doux.
- Poivrer et saler
- Mixer partiellement ou laisser grossier, selon l’usage.
- Ajouter un petit morceau de figatellu en fin de cuisson, juste le temps de parfumer.
Le goût doit rester dominé par la châtaigne, pas par le gras.
