À table : Rouleaux de printemps avec #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients

1 bol de petits morceaux de carottes

1 bol de petits morceaux de choux rouges

1 bol de petits morceaux de concombre

20 crevettes cuites décortiquées

Des feuilles de salade tendre

De la menthe

Vermicelle de riz (supermarché)

Feuille de riz (supermarché)

Quelques cacahuètes et la sauce de votre choix!





Préparation

1/ Préparez toutes vos garnitures. Faites bouillir de l'eau et cuisez les vermicelles durant le temps indiqué. Laissez refroidir.

2] Préparez un plat à tarte avec de l'eau tiède.

3/ Pour le montage : dans le plat à tarte, déposez votre feuille de riz pour qu'elle se réhydrate puis déposez-la sur une planche à découper. Déposez les feuilles de salade, la carotte, le chou rouge, le concombre, les vermicelles et roulez vers l'avant.

Rabattez les deux côtés, glissez les gambas et les feuilles de menthe et roulez de nouveau jusqu'à la fin.

4/ Répétez l'opération, placez une heure au réfrigérateur et dégustez avec de la sauce soja et quelques cacahuètes.



Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie