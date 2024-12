À table : Pâtes crémeuses aux tomates séchées et à la burrata avec #lapetitecuisinedeMarie

Huile d'olive

1 gousse d'ail

Une vingtaine de tomates séchées

2 grosses cuillères à soupe de mascarpone

1 Burrata crémeuse

Sel et poivre

Pignons de pin





Préparation

1/ Faites cuire vos pâtes le temps indiqué sur le paquet

2] Dans une poêle, faites revenir la gousse d'ail émincée et les tomates séchées en petits bouts. Une fois dorés, ajoutez le mascarpone et laissez cuire à feu doux.3/ Une fois les pâtes cuites, versez-les dans la crème et remuez.4/ Placez dessus quelques morceaux de tomates séchées, des pignons de pin et une demi-Burrata. Salez et poivrez.5/ Dégustez encore chaud.Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie