A table : Figatellu, brocciu frais, œufs, pulenda avec #lapetitecuisinedemarie

ingrédients pour 4 personnes



- Un beau Brocciu frais

- 2 figatelli (pour les bons appétits comptez un demi-figatellu par personne)

- De la mâche

- 600g Farine de châtaigne

- 4 œufs

- Un demi litre d'eau

- 10 g de sel

- Du pain





Préparation

Pulenda



1) Dans une marmite, portez l'eau salée à ébullition. Tamisez la farine et versez-la en pluie dans l'eau bouillante, tout en travaillant avec le manche de la spatule en bois.



2) Laissez cuire à feu doux pendant 35 à 40 minutes, sans cessez de remuer.



3) Retirez le récipient du feu, décollez la pulenda de la paroi du récipient à l'aide d'une spatule en bois farinée.



4) Démoulez-la aussitôt sur un linge propre saupoudré de farine de châtaigne. Détaillez la pulenda en tranches d'environ un centimètre d'épaisseur, à l'aide d'une ficelle à rôti (par exemple).



Figatelli au four si vous n'avez pas de cheminée

1) Préchauffez votre four à 200°C



2) Piquez les figatelli à la fourchette



3 ) Placez les dans un plat et laissez cuire 20 minutes



4) Coupez et dégustez immédiatement dans une assiette avec le brocciu, la mâche, la pulenda ainsi que du pain frais.



Complétez le tout avec vos œufs frits.



Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie