À table : Des lasagnes à la courge, aux épinards et à la ricotta

Iingrédients

Pour 9 feuilles de lasagnes

400 g d’épinards surgelés

2,5 dl de demi-crème

400 g de ricotta

60 g de parmesan

1 œuf

800 g de butternut

1 paquet de fromage râpé

300 g de viande hachée

Oignon

1 gousse d'ail

Sel, poivre



Préparation

Faire revenir l'oignon et l'ail dans une poêle

Ajouter viande hachée, sel, poivre, origan, paprika

Décongeler les épinards et les mélanger à la viande hachée.

Peler et couper la courge en fines lamelles

Mélanger la crème, la ricotta, l'œuf et le parmesan, avec un peu de sel et de poivre.

Dans un plat à lasagnes, monter les couches de sauce, lasagnes, viande, épinards, courge, sauce, fromage râpé...

Et on recommence pour les couches suivantes

Tout mettre au four 40min à 200 degrés en recouvrant pendant les 20 premières minutes avec une feuille de papier d'alu.

Après ça, il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit !