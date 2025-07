À table - Beignets de fleurs de courgette

Ingrédients (pour 4 personnes) :

20 fleurs de courgette fraîches

200 g de farine

2 œufs

15 cl de lait

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Sel, poivre

Un peu de menthe hachée

Huile pour friture (tournesol ou olive légère)





Préparation

Nettoyage des fleurs

Enlevez délicatement le pistil à l’intérieur des fleurs (s’il est gros), et rincez-les doucement à l’eau froide. Égouttez-les bien sur du papier absorbant

Préparation de la pâte à beignets

Dans un saladier, mélangez la farine et une pincée de sel.

Ajoutez les œufs, le lait, puis l’huile d’olive.

Mélangez jusqu’à obtenir une pâte lisse et un peu épaisse. Laissez reposer 30 minutes.

Vous pouvez incorporer un peu de menthe hachée pour une touche typiquement insulaire.

Trempage des fleurs

Trempez chaque fleur dans la pâte, en les enrobant bien.



Cuisson

Faites chauffer l’huile dans une poêle ou une friteuse.

Déposez délicatement les fleurs enrobées dans l’huile.

Faites-les frire 2 à 3 minutes de chaque côté jusqu’à ce qu’elles soient dorées.

Égouttez-les sur du papier absorbant.



Dégustation

Servez chaud, en apéritif ou en accompagnement d’une salade ou d’un plat de charcuterie corse.

Astuce : Les anciens ajoutaient parfois un peu d’eau-de-vie ou une larme de vin blanc sec dans la pâte pour la parfumer légèrement.