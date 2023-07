A table : Arancini al tartufo avec #lapetitecuisinedemarie

Ingrédients

250g de riz arborio (pour risotto)

50 cl de bouillon de volaille chaud ( 50 cl d'eau + 1 cube de bouillon de volaille

10 cl de vin blanc sec

100g de parmesan fraîchement râpé

1 longue mozzarella coupée en gros dés

Persil frais ciselé

1 oignon émincé finement

2 gousses d'ail en chemise

Crème de truffe

Sel et poivre

Huile d'olive

Pour la panure:

1 bol de farine blanche

3 œufs

1 bol de chapelure

Huile de friture





Préparation

1/ Faire chauffer un filet d'huile d'olive et y faire revenir l'oignon à feu doux avec les gousses d'ail en chemise grossièrement écrasée. Laisser cuire quelques minutes sans coloration.

2] Ajouter le riz ainsi que les herbes fraîches. Faire revenir le riz jusqu'à ce qu'il soit translucide. Retirer les gousses d'ail puis déglacer avec le vin blanc. Mélanger et laisser le riz absorber la totalité du liquide. Ajouter le bouillon de volaille petit à petit mélanger et laisser cuire à feu doux 18 minutes environ.

3/ Une fois le riz cuit, retirer les herbes fraîches, verser le riz dans un plat à gratin et laisser refroidir à température ambiante 1 heure.

4/ Une fois le riz refroidi, ajouter la truffe ainsi que le parmesan. Sel et poivre. Mélanger.

5/ Faire chauffer un bain d'huile à 180 °C. Former des boules de riz à l'aide de de vos mains ( tremper vos mains dans de l'eau froide afin de former des boules sans que le riz vous colle aux doigts ), ajouter au centre 1 ou 2 cubes de mozzarella puis reformer une jolie boule.

6/ Faire de même avec le reste de riz.

Rouler les boules de riz dans la farine, ensuite dans les œufs et pour finir dans la chapelure.

7/ Faire frire les arancini en plusieurs fois dans l'huile chaude afin qu'ils soient joliment dorés et croustillants.

8/ Egoutter les arancini sur du papier absorbant et servir sans attendre.

Bon appétit avec #lapetitecuisinedemarie