A seulement 14 ans, AntoMaria Aiello, réussit l'ascension du Mont Fuji au Japon

Un véritable exploit. Le 12 juillet dernier, au petit matin, AntoMaria Aiello, 14 ans, est parvenu à atteindre le sommet du Mont Fuji au Japon. Après une ascension d’une durée de 15 heures, répartie sur deux jours dont une nuit passée en refuge, l’adolescent originaire de Bastia et passionné par la culture japonaise a hissé les couleurs du drapeau corse à 3776 mètres d’altitude. Il s’agit du pic le plus élevé du pays du soleil levant. Le périple a débuté à 6h du matin à partir du sanctuaire d’origine Kitaguchi Hongu Fuji Sengen, situé à 850 mètres d’altitude, point de départ de la route traditionnelle des pèlerins. Une difficulté supplémentaire, puisqu’habituellement, les randonneurs partent de la cinquième station, à 2250 mètres d’altitude, soit à la moitié du parcours.





Lors de la montée de ce volcan en sommeil, AntoMaria Aiello a dû faire face à des conditions météorologiques et physiques particulièrement rudes : pluie, brouillard, parcours pierreux, buissons résistants, mal de l’altitude et dénivelé de 2400 mètres dès la première étape. Accompagné par son père et par son parrain, il s’est alors équipé en conséquence : imperméable, couches de protection, gants, chaussures de montagne, guêtres et bâtons de marche. Dans son sac, plusieurs bouteilles d’eau, des fruits secs, quelques barres de céréales. « Cela n’a pas été facile, il pleuvait beaucoup, il y avait du vent, la descente était raide, longue, fastidieuse. La nuit dans le refuge a été très courte puisque nous sommes repartis à 2h du matin pour terminer l’ascension au lever du soleil. J’ai eu peur lorsque nous sommes passés dans un endroit étroit et venteux, où l’on pouvait facilement basculer et tomber en arrière. Nous nous sommes accrochés à des chaînes et à des cordes. Mon père était tout le temps derrière moi, et mon parrain me guidait. » explique le futur lycéen.





Aujourd’hui, de retour à Bastia, il revient avec émotion sur sa performance : « C’est une montagne mythique et symbolique pour le peuple japonais. C’est la première grosse montagne que je gravis depuis le refuge de Manganu, au pied de la brèche de Capitellu. Cette ascension représentait un défi, j’y pensais depuis cet hiver. Une fois arrivé au sommet, j’ai été envahi par un sentiment de joie. J’ai pensé à ma famille qui me soutient et j’ai appelé mes amis pour leur annoncer que j’avais réussi ce challenge. En déployant la bandera au sommet du Mont Fuji, j’ai souhaité représenter mon île, mon pays, et dire la fierté que je ressens d’être Corse. Il faut être fier d’où l’on vient. » conclut-il.

Une prouesse à saluer car comme le dit le traditionnel proverbe japonais : « Celui qui gravit le Mont Fuji une fois est un sage, celui qui le fait deux fois est un fou. »