A prima scola bislingua, apria e so porte 40 anni fà in Belgudè

Accueillis par les élèves actuels, les participants ont plongé dans l’histoire de cette école pionnière. « Aujourd’hui, nous célébrons les 40 ans de la première classe de maternelle bilingue à Belgudè, avec Gigi Casabianca, la toute première institutrice bilingue. Nous sommes ravis de recevoir anciens enseignants et anciens élèves pour cette occasion », a déclaré la directrice de l’école.



Créée en 1983 grâce à l’implication de l’association des parents d’élèves, cette classe a vu le jour dans un contexte où l’enseignement de la langue corse était encore embryonnaire. « Il n’y avait pas de classe pour les tout-petits. Les parents ont fait une demande auprès du rectorat pour un enseignement bilingue, appuyée par M. Perfettini, inspecteur de l’Académie, très engagé pour la langue corse. À l’époque, nous fabriquions nos propres outils pédagogiques, notamment avec l’aide de Ghjuvan’Teramu Rocchi et Marcellu Acquaviva », a rappelé Gigi Casabianca.



Une initiative visionnaire

Belgudè s’est imposée comme un précurseur de la généralisation de l’enseignement bilingue en Corse. « C’était une année charnière pour notre école et pour la langue corse. À l’époque, il y avait une prise de conscience urgente : la langue était en danger. Aujourd’hui encore, ce combat doit continuer, surtout avec les défis du brassage des populations », a expliqué Lionel Mortini, maire de Belgudè.



La situation d’alors contraste avec un passé où le corse était omniprésent dans les foyers, mais réprimé dans les écoles. Il faudra attendre 1974 pour que cette langue soit introduite dans les classes, bien après la loi Deixonne de 1951 qui permettait l’enseignement des autres langues régionales comme le breton ou le basque. « Le contexte politique était très différent. La revendication de la langue corse était portée par les mouvements nationalistes, et de nombreux acteurs culturels ont lutté pour qu’elle survive », a précisé Gigi Casabianca.



Vers une école immersive

Quarante ans plus tard, la commune continue d’innover. Aujourd’hui, un peu plus de la moitié des écoles de Corse proposent un enseignement bilingue. À Belgudè, les 90 élèves bénéficient d’un enseignement dynamique qui contribue parfois à réintroduire la langue dans les foyers. « Le bilinguisme est une chance pour notre académie. C’est un levier important pour la réussite de notre jeunesse. À Belgudè, les enseignants travaillent non seulement sur la langue, mais aussi sur son intégration dans les autres disciplines », a souligné Michel Piferini, directeur de cabinet du recteur de l’Académie de Corse.



Le maire de Belgudè, Lionel Mortini, a quant à lui exprimé son ambition d’aller encore plus loin : « Dans un avenir proche, nous espérons passer à une école immersive lorsque l’équipe pédagogique sera prête. »



Des souvenirs ancrés dans les mémoires

L’événement a également ravivé la nostalgie des anciens élèves. « C’était comme une grande famille. Nous avons grandi ensemble dans une ambiance joyeuse, avec des chansons le matin, des projets collectifs et des voyages. Aujourd’hui, nos propres enfants sont scolarisés ici. C’est une belle continuité », a partagé Julia, ancienne élève.